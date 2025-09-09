Полина Диброва намерена исполнить давнюю мечту сыновей

36-летняя Полина Диброва заявила о приятных переменах в жизни. На фоне предстоящего развода с супругом, бизнесвумен не собирается погружаться в депрессию и замыкаться в себе. Напротив, модель демонстрирует позитивный настрой и делится грандиозными планами.

На странице в соцсети жена шоумена показала кадры со своим преображением. Полина пришла в салон красоты за новой прической и результатом осталась очень довольна.

«Рассталась с лишним», — прокомментировала Диброва свою новую стрижку.

Совсем скоро она вместе с тремя сыновьями отправляется в путешествие и уверена, что все пройдет на высоте.

Ранее супруга ведущего объясняла, что собирается показать наследникам Камчатку. И неважно, что стартовал новый учебный год. Диброва считает, что именно в таких поездках дети узнают куда больше, чем на школьных уроках.

«А теперь в путь-дорогу. Впереди 8 часов полета и приключения с детьми. Мечта трех мальчишек осуществится совсем скоро», — пишет Полина.

65-летний Дибров, само собой, с семейством не едет, хотя все пятеро по-прежнему проживают на одной территории. По словам адвоката звезды, супруги намерены завершить бракоразводный процесс мирно и без имущественных споров.