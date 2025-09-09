Возлюбленный Аглаи Тарасовой навестил ее после задержания

40-летний актёр Антон Филипенко посетил 31-летнюю Аглаю Тарасову после того, как она была задержана, об этом сообщили «Известия».

По словам артиста, он не имеет возможности узнать о состоянии здоровья своей возлюбленной, так как ей не разрешают пользоваться мобильным телефоном. Филипенко также предположил, что запрещённые вещества могли быть подброшены актрисе.

«Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка», — отметил Филипенко.

Аглая вернулась в Россию из Израиля 28 августа 2025 года. Во время прохождения через «зелёный коридор» её остановили для проверки багажа. В результате досмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили у актрисы электронную сигарету, в которой, согласно результатам экспертизы, находились запрещённые вещества.

Когда новость о задержании Аглаи появилась в СМИ, Антон Филипенко заявил, что не располагает информацией о случившемся и не знает, где именно находилась актриса во время своего путешествия.

Задержанной звезде может грозить тюремное заключение сроком до семи лет.

Аглая Тарасова (настоящее имя — Дарья) родилась в Санкт-Петербурге в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Псевдоним Аглая она взяла себе для творческой деятельности.