Симоньян провели операцию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей провели операцию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку», — заявила медиаменеджер. Она добавила, что теперь все зависит только от Бога.

Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

Ранее Симоньян заявила о диагностированной у нее тяжелой болезни. Она не уточнила, о каком именно диагнозе идет речь, однако раскрыла, что 8 сентября ей предстоит операция на груди. Одной из причин, по которой она решила рассказать о предстоящем хирургическом вмешательстве, Симоньян объяснила желание избежать слухов.