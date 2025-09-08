Беременная Тодоренко выразила опасения, что Топалов съедет от нее

Третий ребенок Регины Тодоренко и Влада Топалова уже на подходе. Однако последний триместр дается многодетной маме с огромным трудом.

Сегодня ведущая снова пожаловалась на свое состояние.

«3:35 ночи. Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют и роятся в голове», — написала Регина в своем ТГ-канале.

Во время бессонных мучений Тодоренко сделала вывод, что это и есть ее грядущая «ночная реальность» на предстоящий год.

«Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — пожаловалась Регина.

Уснуть ведущей помогают своего рода успокоительные ритуалы, а именно теплый душ, дыхательная гимнастика и беседы с мужем. Однако с последним пунктом есть нюанс.