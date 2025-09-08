Беременная Тодоренко выразила опасения, что Топалов съедет от нее
Третий ребенок Регины Тодоренко и Влада Топалова уже на подходе. Однако последний триместр дается многодетной маме с огромным трудом.
Сегодня ведущая снова пожаловалась на свое состояние.
Во время бессонных мучений Тодоренко сделала вывод, что это и есть ее грядущая «ночная реальность» на предстоящий год.
«Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — пожаловалась Регина.
Уснуть ведущей помогают своего рода успокоительные ритуалы, а именно теплый душ, дыхательная гимнастика и беседы с мужем. Однако с последним пунктом есть нюанс.
«Сегодня мне очень помог этот ночной разговор и бархатистый голос ВМ (Владислава Михайловича — прим. авт.), который успокоил бурю эмоций внутри меня. Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную», — поделилась своими переживаниями Тодоренко.