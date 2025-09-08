Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

Американский музыкант и продюсер Шона Комбса, известный под псевдонимом P.Diddy, являлся заказчиком убийства культового рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. Об этом говорится в показаниях предполагаемого киллера, экс-члена преступной банды «Крипс» Дуэйна «Кефф Ди» Дэвиса, передает газета USA Today.

Уточняется, что в сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе между представителями двух калифорнийских банд Шакур ударил соперника Орландо Андерсона кулаком. Он не стал идти в полицию, а решил рассказать о случившемся своему дяде — Дуэйну «Кефф Ди» Дэвису, который хотел отомстить обидчику своего племянника. Между тем, в отчетах полиции значится еще один мотив в убийстве Шакура и Найта: рэпер P.Diddy объявил награду в 1 миллион долларов за расправу над ними.

Через несколько часов Шакура застрелили из проезжающего мимо автомобиля. Артист скончался спустя несколько дней в больнице. Найт же был ранен в голову и выжил.

Помимо этого, раскрылись еще две детали, которые могут указывать на причастность Комбса к убийству коллеги. Газета утверждает, что он хвастался заказом убийства и, возможно, музыкант заплатил за арендованный Cadillac, из которого стреляли. Ему не предъявили никаких обвинений в расправе, сам Комбс не раз отрицал свою причастность.

Ранее стало известно ,что семья Тупака Шакура заподозрила P. Diddy в причастности к расправе над ним. По данным СМИ, музыкант долго отрицал какой-либо факт причастности к преступлению. Тем временем в полицейском управлении Лас-Вегаса заявляли, что Комбс «никогда не считался подозреваемым».