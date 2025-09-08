Утяшева раскрыла секрет здоровья своей 90-летней бабушки

© WomanHit.ru

Ляйсан Утяшева души не чает в своих родных. Гимнастка часто и с восхищением рассказывает о бабушке Зубаржат, которая стала для нее источником вдохновения и примером.

Сегодня ведущая поделилась секретами крепкого здоровья родственницы.

«Всю жизнь у нее были правила: питаться стоит „своими“ продуктами, с огорода. Моя бабушка через день ест по два яйца и очень любит зелень и лук. Важно есть мясо, обязательно вареное. Бабушка вообще считает, что все лучше варить, — жареное она на дух не переносит», — написала Ляйсан в ТГ-канале.

А еще раз в неделю бабуля стабильно парится в бане. Также Зубаржат каждый день ест суп на обед, а вот ужин у нее совсем легкий. Время от времени женщина позволяет себе послабления.

«Бабушка, например, очень любит печеньки (но только утром, с кофейком)», — отметила Утяшева.

Ляйсан назвала бабулю огромной умницей, которая тщательно следит за своим здоровьем.