Утяшева раскрыла секрет здоровья своей 90-летней бабушки
Ляйсан Утяшева души не чает в своих родных. Гимнастка часто и с восхищением рассказывает о бабушке Зубаржат, которая стала для нее источником вдохновения и примером.
Сегодня ведущая поделилась секретами крепкого здоровья родственницы.
А еще раз в неделю бабуля стабильно парится в бане. Также Зубаржат каждый день ест суп на обед, а вот ужин у нее совсем легкий. Время от времени женщина позволяет себе послабления.
«Бабушка, например, очень любит печеньки (но только утром, с кофейком)», — отметила Утяшева.
Ляйсан назвала бабулю огромной умницей, которая тщательно следит за своим здоровьем.
«Мы проводим чекапы каждые полгода, и даже врачи отмечают, что ей в плане здоровья как будто не 90, а 70…» — порадовалась за бабушку гимнастка.