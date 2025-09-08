Митя Фомин рассказал о хейте со стороны Николая Цискаридзе

Митя Фомин в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» рассказал о критике со стороны Николая Цискаридзе в «Ледниковом периоде».

Певец подчеркнул, что не держит зла на члена жюри и объективно оценивает свои навыки.

«Он довольно нелестно отзывался о моей грации и позиции. Мне казалось, что это неплохо, но на деле оказалось иначе. Я не обижаюсь: с его точки зрения я действительно выглядел как корова на льду, бычок», — признался артист.

Также Фомин поделился воспоминаниями о подработке массажистом в США. По его словам, он тогда столкнулся с неожиданной стороной профессии.

«Никто не объяснил мне, наивному сибирскому мальчику, что массаж часто означает эскорт», — рассказал певец.

После публикации объявления в газете ему приходилось разъезжать по всему штату, так как принимать клиентов дома было невозможно.

«Мы спали втроём, потому что больше негде было. Укутывались и засыпали от усталости», — добавил он.

