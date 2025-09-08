Пугачеву постигла печальная участь: "Сама жизнь мстит за предательство"

Алла Пугачева с детьми сбежала из России в 2022 году. Уже три года артистка скитается за границей — она жила в Израиле, потом перебралась на Кипр, а летом и вовсе уехала в Латвию.

Примадонна пытается показать, что наслаждается затянувшимся путешествием. Однако в окружении народной артистки СССР шепчутся, что жизнь на чужбине стала для Аллы Борисовны настоящим наказанием.

Пугачева не приезжает в Москву, но продолжает зарабатывать на своих поклонниках из России. Артистка не отказывается от статуса индивидуального предпринимателя, и даже в начале августа подала в налоговую необходимые сведения. Коллегам-артистам Примадонны этот факт не дает покоя.

Так, актер Всеволод Шиловский не может простить Пугачевой гневное высказывание о том, что в России живут "холопы и рабы".

"Эти фразы меня оскорбили до глубины души. Ты же деньги получала в России, звания! Я могу ей ответить, что наш народ очень далек от рабства. Тех, кто обливает грязью свой народ, хочу спросить: "Много общались с нашими людьми? Какое имеете право так говорить о нас?"" — возмутился актер в беседе с "АиФ".

Шиловский уверен, что за границей Пугачева глубоко несчастна, ведь там она никому не нужна. По мнению актера, "жизнь мстит" его коллегам, сбежавшим из страны.