СМИ раскрыли размер заработка попавшей под статью о наркотиках Аглаи Тарасовой

В Сети появилась информация о том, сколько актриса Аглая Тарасова получала за участие в съемках.

Актриса Аглая Тарасова получала от 300 000 рублей за один съемочный день. Об этом рассказал продюсер одного из кинопроектов.

– Она выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие. От 300 000 рублей, – сказал продюсер.

По его словам, если сериал длинный, то гонорар за съемочный день снижается иногда даже в два раза, однако актриса много не теряет, так как работы достаточно.

В одном сериале при значимой роли может быть до 60 смен. В таком случае за проект Тарасова получала от 9 000 000 до 18 000 000 рублей в зависимости от индивидуальных условий и особенностей работы, передает KP.RU.

Напомним, силовики задержали актрису Аглаю Тарасову с наркотиками в Домодедово. Московский суд избрал ей меру пресечения.