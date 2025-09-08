Американский рэпер Lil Pump сделал тату с именем бывшей Киркорова
Появление в Дубае певицы Margo ( Маргариты Овсянниковой), которая не так давно была музой Филиппа Киркорова, оставило след в душе скандально-известного американского рэпера Lil Pump. Причём, настолько, что он набил татуировку в интересном месте с именем певицы после их совместного выступления в Дубае. Подробностями Margo поделилась с "МК".
Во время концерта в Дубае, где оказались артисты их разных стран, рэпер пригласил Margo на сцену. Там они исполнили совместный трек, ну а затем в честь коллаборации музыкант решил увековечить событие, набив имя MARGO.
"Lil Pump знает как произвести впечатление - тату на лбу для меня еще никто не бил! Поэтому я сделала ему ответный комплимент: теперь на моем теле красуется первая в моей жизни татушка - "Lil Pump". А вот подарю ли я ему свое сердце - это мы еще посмотрим, - улыбается певица. - После этого поступка меня теперь спрашивают, влюблен ли он в меня? Знаете, этим на музыкальном поле чудес уже никого не удивишь. Могу сказать, что он все время повторял: "MARGO, let's get it!" ( давай это сделаем), но я относилась к этому предложению снисходительно, потому что, знаете, мужчины теряют дар речи при мне. Но главное ведь не слова, главное - это поступки."