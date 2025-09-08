Американский рэпер Lil Pump сделал тату с именем бывшей Киркорова

Появление в Дубае певицы Margo ( Маргариты Овсянниковой), которая не так давно была музой Филиппа Киркорова, оставило след в душе скандально-известного американского рэпера Lil Pump. Причём, настолько, что он набил татуировку в интересном месте с именем певицы после их совместного выступления в Дубае. Подробностями Margo поделилась с "МК".

Во время концерта в Дубае, где оказались артисты их разных стран, рэпер пригласил Margo на сцену. Там они исполнили совместный трек, ну а затем в честь коллаборации музыкант решил увековечить событие, набив имя MARGO.