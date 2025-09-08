Певица Виктория Цыганова назвала «шабашем» дискотеку с цветомузыкой у храма в Киеве. Артистка прокомментировала поступок киевлян в Telegram-канале.

Виктория возмутилась действиям местных жителей, устроивших дискотеку у Андреевской церкви. Певица отметила историческое значение постройки и находящиеся в ней иконостас с сусальным золотом и картины 18 века. По ее мнению, киевляне осквернили святыню «кощунственным актом».

«Шабаш во дворе церкви… Обступили ее и кривлялись под безвкусную музыку. Одну из древнейших церквей города превратили в дешевый фон для «аудиовизуального шоу»», — высказалась артистка.

