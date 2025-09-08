Помощница Лады Дэнс прокомментировала слухи о долгах певицы

Информация о том, что певица Лада Дэнс не оплачивает коммунальные услуги и накопила долги, не соответствует действительности. Об этом заявила News.ru помощница исполнительницы Елена.

«Это фейк! Не ведитесь», — призвала она, посоветовав доверять информации только из проверенных источников.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) уже восемь лет не платит за коммунальные услуги в своей московской квартире на Мясницкой и накопила долги на сумму более полумиллиона рублей. При этом в настоящее время стоимость аналогичной квартиры оценивается примерно в 110 миллионов рублей.