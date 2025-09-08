Певец Филипп Киркоров давно стал символом российской поп-сцены, но за блеском сцены скрывается человек, который не перестаёт размышлять о музыке, жизни и собственных мечтах. В беседе с Super артист поделился мыслями, которые позволяют увидеть его с новой стороны.

Несмотря на масштаб своей популярности, певец не скрывает, что путь к вершинам был сложным. Он часто делится советами с начинающими исполнителями и напоминает им простую истину: «Терпение и труд все перетрут».

Именно эта настойчивость и стала основой его карьеры, которая продолжается уже не одно десятилетие.

Киркоров раскрыл, кто может стать новой Примадонной в России

Когда разговор зашёл о кумирах, Киркоров без колебаний назвал имена, которые хотел бы видеть за одним столом.

Для него эти звёзды стали воплощением той мировой сцены, на которой он сам всегда стремился оставаться ярким и неповторимым.