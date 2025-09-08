Жена Михаила Ширвиндта объявила о разрыве

Михаил и Анастасия Ширвиндт заявили о разрыве отношений. По их словам, любовь закончилась, так как они «выпили друг друга до дна», передает Starhit.

Анастасия объяснила это в своем блоге, отметив, что романтическая любовь истощает, а партнер становится предсказуемым. Она призвала разойтись, чтобы сохранить дружеские отношения.

«Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать, почему? Просто от нее устаешь», — написала Анастасия.

По ее словам, когда человек перестает испытывать сильные чувства к кому-то, мозг больше не тратит на него все свои ресурсы. Нейронные связи, которые не укрепились во время влюбленности, начинают ослабевать, отметила Анастасия.

Супруги поженились в 2020 году, у них родился сын. Михаил старше Анастасии на 32 года, но они утверждали, что разница в возрасте не имеет значения.

До Анастасии Михаил был женат на Татьяне Морозовой, у них есть взрослая дочь Александра, а первой супругой ведущего была Елена, подарившая ему сына Андрея.