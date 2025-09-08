У популярной российской юмористки нашли психическое расстройство

Популярная российская юмористка, ведущая интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что у нее диагностировали генерализованное тревожное расстройство (ГТР). О психическом заболевании она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, видео вышло на YouTube.

Иванченко рассказала, что иногда из-за стресса у нее появлялись странные симптомы. «В одну ночь я проснулась от того, что мне казалось, что меня всю кусают какие-то вши. Ничего не было из насекомых. Два дня я думала, что я схожу с ума, это ощущение не пропадало», — отметила она. Кроме того, по словам Иванченко, недавно из-за перенапряжения у нее возникла нервная крапивница.

«В этом году я как-то дошла до невролога, которая пригласила в кабинет психиатра, и они сказали, что мне нужно сесть на препараты, потому что с моим ритмом жизни я просто не справляюсь», — добавила юмористка.

По словам Иванченко, помимо ГТР, у нее обнаружили маскированную депрессию.

Юмористка уточнила, что обследовалась у нескольких врачей, после чего начала принимать назначенные ей лекарства. Ведущая «Натальной карты» подчеркнула, что сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что депрессия может указывать на железодефицитную анемию — недостаток железа в организме. Ее коллега, врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что при этом состоянии у человека появляются слабость, нежелание что-либо делать, а также депрессивные мысли.