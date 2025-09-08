Кристина Асмус впервые показала фото секретного возлюбленного

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографии нового возлюбленного. Об этом сообщает Газета.Ru.

Артистка поделилась с поклонниками кадрами безмятежного отдыха на природе в социальных сетях. На снимках также присутствует неизвестный мужчина, который стоит спиной или в одежде, закрывающей лицо. Асмус также снялась с ним в кровати.

«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов.. Палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, 3 дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж 8 штук», — написала артистка.

Поклонники звезды позитивно оценили перемены в ее личной жизни.

«Кристина вы классная, оставайся такой всегда», — написала одна из подписчиц под публикацией.

«Классные фотки, отличная атмосфера. Восемь лап всегда по-любому лучше, чем четыре», — прокомментировала фотографии другая поклонница.

Слухи о новом романе звезды «Интернов» ходят в СМИ с конца мая. Тогда в сети появилось видео таинственного незнакомца, с которым артистка ушла, держась за руку, после премии Гильдии кастинг-директоров.

