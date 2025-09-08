Никита Пресняков показал, как отправил "лучшую жену" в мусорное ведро

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около десяти лет. Летом стало известно, что супруги развелись. По официальной версии, у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Однако ходят слухи, что брак сгубил побег пары в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. В итоге Краснова вернулась в Москву к родителям, а Пресняков остался в США, где пытается развивать музыкальную карьеру.

Несмотря на то, что бывшие супруги в своем официальном заявлении о разводе подчеркнули, что смогли расстаться без конфликтов и с добрыми чувствами, свежее видео от Никиты Преснякова заставило многочисленных поклонников засомневаться в правдивости этого утверждения.

Поводом для разговоров стал ролик артиста, который тот опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На видео Никита Пресняков показал позолоченную статуэтку, на которой по-английски написано: "Лучшая жена". Затем эту фигурку певец демонстративно выбросил в мусорное ведро.

Названа главная причина расставания Никиты Преснякова с женой

Фанаты в Сети считают, что если бы Никита и Алена действительно расстались без обид и с чистым сердцем, то вряд ли бы Пресняков так поступил.