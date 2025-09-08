Побег из РФ, штрафы и статус иноагента: как живет Слепаков*

Музыкант и комик Семен Слепаков* (внесен в список иностранных агентов Минюстом России) оштрафован на 60 тысяч рублей. Как складывается жизнь юмориста после отъезда из России, разбиралось издание News.ru.

В марте 2022 года Слепаков* без каких-либо объяснений уехал из России в Израиль. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков. 14 апреля 2023 года Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.

7 сентября стало известно, что суд Москвы оштрафовал комика на 60 тысяч рублей. Слепаков* был признан виновным в неуплате административного штрафа в срок, предусмотренный законом. Ранее артист вовремя не оплатил штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

В июне текущего года Слепаков* жаловался на сложности, с которыми столкнулся, живя в Израиле. Он отметил, что в стране сталкивается с большим количеством преград, высокой стоимостью жилья и машин, а также низким уровнем сервиса при доставке продуктов.

Иноагент Семен Слепаков оштрафован за неуплату штрафа

В феврале же стало известно, что Семен Слепаков* готов петь, в том числе и для российских поклонников, а также отказаться от любых скандальных политических песен. При этом он поднял ценник на свои выступления. Теперь 45-минутный концерт артиста будет стоить 5,6 млн рублей.

Обязательными требованиями комика являются перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, а также проезд на дорогих машинах. Жить Слепаков* предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей. Также представители артиста настаивают, что в гримерке должны быть вода премиального бренда и только свежие продукты.

*внесен Минюстом России в список иностранных агентов.