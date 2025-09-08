Экс-солист «Братьев Грим» ответил на обвинения в русофобии

Экс-солист «Братьев Грим» Борис Бурдаев назвал обвинения в русофобии нелепыми. Об этом сообщает Газета.Ru.

© Passion.ru

Один из бывших участников коллектива «Братья Грим» Борис Бурдаев отказался отвечать на обвинения со стороны своего брата. Напомним, несколько дней назад в Сети появились новости о том, что Константин Бурдаев просит не ассоциировать его с братом на выступлениях из-за его пагубных зависимостей и русофобии.

По словам Бориса, он не заинтересован в скандалах.

«Не считаю весь этот нелепый шум по поводу моей персоны поводом для общения. Я занимаюсь исключительно сочинением музыки и публикацией связанного с ней контента», — заявил он.

Он также намекнул на проблемы своего брата, который негативно о нем высказывается.

«Это прерогатива людей иной профессии и квалификации. Проблемы ментального здоровья людей, занимающихся подобными заявлениями, — совсем не моя чашка чая», — добавил певец.

Ранее мы писали о том, что отец солистов «Братьев Грим» назвал причину распада группы.