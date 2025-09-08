Тайны Галкина*: о чем молчит Пугачева

Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оказался не таким простым «мальчишкой», как было принято считать ранее. Какие тайны скрывает его семья, и о чем последние три года молчит певица Алла Пугачева, разбирался «Царьград».

Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко напомнил, что отец Максима Галкина* - Александр Галкин - с 1987 года был главным по танкам и по бронированным автомобилям в Советском Союзе, а потом и в России.

«То есть все, что ехало и было бронировано, он за это отвечал. Он отвечал за госзаказы, за производство, за распределение. Понимаете, какой уровень власти? И финансовой власти в том числе», — заметил эксперт.

По словам Ярошенко, Галкин-старший больше десяти лет занимал эту должность, а потом был депутатом Государственной Думы. И на этом фоне история о талантливом «мальчишке-юмористе», который «сквозь тернии» попал на эстраду, выглядит совершенно иначе.

Портрет семьи дополняет и отъезд из России племянника Галкина* - Никиты - на четвертый день спецоперации. Сначала он уехал в Ереван, а оттуда в Сербию, где стал снимать квартиру.

Отец Никиты Дмитрий Галкин пошел по стопам отца и работал в оборонной промышленности. Потому что наверняка знал, что будет мобилизация, отмечает обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская.

СМИ: Племянник Галкина* с военной специальностью покинул РФ сразу после начала СВО

При этом Максим Галкин* жил в Израиле со своей семьей в доме старшего брата. В России в 2024 году Дмитрия Галкина заподозрили в махинациях при поставках для Минобороны. Тогда же всплыла информация, что он скрывал второе гражданство - Израиля, отмечает издание.

«Примерно на этом моменте приходит понимание того, о чем и почему молчит Алла Пугачева все эти три года. Вероятнее всего, о том, что с таким «багажом», а особенно после побега (…), рассчитывать на возвращение (…) точно не стоит», — говорится в статье.

Напомним, что ранее Пугачева опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами». На днях же артистка похвалила украинского рок-музыканта Святослава Вакарчука, который известен своей поддержкой Вооруженных сил Украины и антироссийской позицией.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.