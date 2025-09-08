Стало известно об огромном долге певицы Лады Дэнс за ЖКУ

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) задолжала за коммунальные услуги более полумиллиона рублей. Уже восемь лет она не платит за ЖКУ в своей московской квартире на Мясницкой, которая находится в историческом доме, передает SHOT.

По данным Telegram-канала, артистка последний раз оплачивала коммунальные услуги в своей 150-метровой трехкомнатной квартире еще в июне 2017 года. Теперь ее долг вырос до 515 937 рублей.

Роскошная квартира на пятом этаже исторического здания на Мясницкой, в Басманном районе, была приобретена певицей Ладой Дэнс в конце 1990-х годов. В настоящее время стоимость подобной недвижимости оценивается примерно в 110 миллионов рублей. Здание, возведенное в начале XX века по заказу Строгановского училища, изначально служило доходным домом. В мае 2024 года этот дом был включен в список объектов культурного наследия РФ.

Лада Дэнс владеет не только квартирой, но и внушительным особняком площадью 578,9 кв. м. в подмосковной деревне Подушкино. Этот дом она приобрела в 1999 году. Его стоимость оценивается в 300 миллионов рублей.

Ранее поп-звезда впервые рассказала о травмах на съемках «Жестких игр». Несмотря на веселый вид, многие участники получали сотрясения мозга и другие повреждения после экстремальных испытаний. Лада Дэнс признавалась, что у нее отрывались ногти на больших пальцах от удара.