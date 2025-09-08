Анна Седокова похвасталась прессом в откровенном образе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном образе. Соответствующий ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница разместила видео из спортзала, в котором она позировала напротив зеркала в леггинсах цвета хаки. Помимо этого, звезда надела черный укороченный топ на тонких бретелях.

В то же время она похвасталась прессом. Кроме того, на ногах у Седоковой были надеты утяжелители для фитнеса.

Ранее в сентябре Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте. Исполнительница вышла в свет в черном облегающем изделии, которое подчеркивало ее формы.