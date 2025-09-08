Крупный долг и критика за лишний вес: как живет Витас

СМИ сообщили, что с певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в 51 тысячу рублей. Производство было прекращено в июне 2023 года из-за невозможности установить местонахождение должника, передает NEWS.ru.

Как отмечается, концертный директор Витаса Сергей Пудовкин опроверг наличие долгов и заявил, что певец всегда платит по счетам. По его словам, «Витас никогда не позволяет себе за что-то не платить».

Также в материале говорится, что в феврале в соцсети «Одноклассники» пользователи выразили недовольство внешним видом Витаса, который сильно набрал вес. Комментаторы отметили, что его популярность в России упала, и он ориентируется на азиатский рынок.

Витас известен песней «Опера № 2» и выступлениями в Китае. В 2020 году его песня The 7th Element стала интернет-мемом. В 2024 году он дал сольный концерт в России в честь юбилея. О специальной военной операции Витас не высказывался, предпочитая дипломатичный подход.

Ранее Витас насмешливо обратился к своей учительнице по географии, передав ей «огромный привет» из Парижа. Соответствующий пост появился у него в социальных сетях. Витас опубликовал видео, на котором у него за спиной виднелся один из символов столицы Франции — Эйфелева башня.