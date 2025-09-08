Елена Товстик обратилась к подписчикам с важным заявлением

На днях Елена Товстик сделала важное обращение к подписчикам. Она поблагодарила всех, кто поддерживает её в непростой период, а особенно — Светлану Сильваши, супругу звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Оказывается, именно Светлана сейчас помогает Елене решить проблемы, связанные со здоровьем. Елене необходимо восстановить форму груди после того, как разорвался имплант.

© Соцсети

«Спасибо за поддержку Светлане Сильваши, которая помогает с моим здоровьем, очень благодарна. Всем мамам и женщинам, кем нам только не приходится быть в этом мире ради своих детей. Мама никогда не опустит руки — слово "мама" самое сильное. Борюсь за справедливость за всех мам на свете, пусть наши дети будут с нами, здоровы и счастливы», — высказалась Товстик.

Напомним, Елена Товстик — жена любовника Полины Дибровой. На фоне скандала с изменой Роман Товстик подал на развод с женой. По словам адвоката Кати Гордон, которая представляет интересы Елены, супруг намеревается отобрать у неё шестерых детей и оставить ни с чем.