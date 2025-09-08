Елена Товстик обратилась к подписчикам с важным заявлением: «Борюсь за справедливость»
На днях Елена Товстик сделала важное обращение к подписчикам. Она поблагодарила всех, кто поддерживает её в непростой период, а особенно — Светлану Сильваши, супругу звёздного хирурга Тимура Хайдарова. Оказывается, именно Светлана сейчас помогает Елене решить проблемы, связанные со здоровьем. Елене необходимо восстановить форму груди после того, как разорвался имплант.
«Спасибо за поддержку Светлане Сильваши, которая помогает с моим здоровьем, очень благодарна. Всем мамам и женщинам, кем нам только не приходится быть в этом мире ради своих детей. Мама никогда не опустит руки — слово "мама" самое сильное. Борюсь за справедливость за всех мам на свете, пусть наши дети будут с нами, здоровы и счастливы», — высказалась Товстик.
Напомним, Елена Товстик — жена любовника Полины Дибровой. На фоне скандала с изменой Роман Товстик подал на развод с женой. По словам адвоката Кати Гордон, которая представляет интересы Елены, супруг намеревается отобрать у неё шестерых детей и оставить ни с чем.