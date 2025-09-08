СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила в розыск российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного под сценическим псевдонимом Тимати. Согласно материалам украинских правоохранительных органов, имеющимся в распоряжении РИА Новости, его данные были внесены в розыскную базу 1 июля 2025 года.

Данному шагу предшествовало заочное обвинение, выдвинутое СБУ в июне. Артисту инкриминируется нарушение порядка въезда на территорию Украины, которое украинская сторона квалифицирует как «предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность» страны.

