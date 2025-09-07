Полина Диброва вместе с детьми уезжает из Москвы

На фоне скандала вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых девушка решила отправиться в путешествие. В личном Telegram-канале она сообщила, что покидает Москву. Полина с тремя сыновьями отправляется на Камчатку.

© Соцсети

Оказывается, об этой поездке наследники Дибровых мечтали уже давно.

«Мы отправляемся завтра на Камчатку с ребятами. И, предвидя все хейтерские истории, я скажу: да, мы отправляемся на Камчатку в начале учебного года. Потому что сейчас у детей повторение, а повторение мы прошли с бабушкой в Ростове-на-Дону, так как она учитель начальных классов. Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — высказалась она.

Сама Полина уже бывала на Камчатке и, по собственным словам, пришла в полный восторг. Теперь она готова отвезти туда и детей.