Галич рассчиталась с налоговиками

Ида Галич полностью ликвидировала задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

У телеведущей возник долг в 395 тысяч рублей. Это произошло из-за того, что она не погасила выплаты по своему ИП, что грозило блокировкой банковских счетов. Но блогер рассчиталась, и сейчас на Галич не числится каких-либо недоимок и исполнительных производств, сообщает «Постньюс».

Ранее с похожими проблемами столкнулся еще один российский блогер Дима Масленников. Однако сумма его долга гораздо выше, чем у Галич — 2 миллиона рублей. В случае, если он не погасит задолженность вовремя, его счета могут заблокировать.