Шнуров продлил права на товарный знак «Ленинград»

Сергей Шнуров продлил права на товарный знак «Ленинграда» еще на 10 лет. Они действуют до 3 декабря 2035 года, пишет «Постньюс». Сам товарный знак существует уже около 10 лет.

В документах сказано, что знак оформлен в девяти различных категориях (класс МКТУ 511), среди которых печатная продукция, одежда, косметические средства, менеджмент в области творческого бизнеса и организация концертов.

Ранее Артемий Лебедев отреагировал на решение российского суда запретить распространение пяти песен популярной группы «Ленинград» среди несовершеннолетних. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что этот запрет положительно скажется на популярности музыкального коллектива.