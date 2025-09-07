Стала известна судьба наследства Маслякова

Александр Масляков прожил в браке со своей супругой Светланой Масляковой более 50 лет. В 1980 году у пары родился единственный сын — Александр Александрович Масляков-младший, который впоследствии принял эстафету от отца.

Наследниками первой очереди по закону являются Светлана Анатольевна и Александр. Наследство разделили между ними в равных долях.

Наследственная масса достаточно велика, пишет АиФ.

В 2019 году Александр Масляков и его супруга купили за 388 миллионов рублей особняк в подмосковном поселке ParkVille на Рублево-Успенском шоссе. Дом площадью 654 квадратных метров находится на участке в 36 соток. По оценкам экспертов, сейчас его стоимость могла приблизиться к миллиарду.

В наследство также входят как минимум две квартиры в столице. Одна из них расположена на Смоленской набережной. Вторая находится в Малом Новопесковском переулке около Нового Арбата

В автопарке Маслякова были Maybach стоимостью около 10 миллионов рублей, Range Rover ценой 20 миллионов рублей, минивэн KIA стоимостью 3 миллиона рублей.

Но основным активом является телевизионное творческое объединение «АМиК» («Александр Масляков и компания»), которому принадлежат все права на бренд КВН.

По информации АиФ, выручка «АМиК» за 2024 год составила более одного миллиарда рублей. Сегодня контора принадлежит Маслякову-младшему, как и ООО «Планета», ООО «КВН Кафе», ООО «КВН Продакшн», ООО «КВН Сувенир». Правда, все права на

компанию семья переоформила на сына еще при жизни.

Помимо «АМиК», семье принадлежит «Дом КВН» на Шереметьевской улице в Москве (бывший кинотеатр «Гавана»), которым руководит жена Маслякова-младшего Ангелина.

Руководитель КВН и телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года.