Волочкова сообщила, кому достанется недвижимость после смерти ее отца

Анастасия Волочкова обижена дочь и мать. Балерина не понимает, почему Ариадна не пригласила ее на свадьбу, а мать постоянно ее критикует.

Волочкова считает, что Тамара Владимировна и Ариадна ждут от нее только денег. Они возмущались, когда узнали, что она продала свою квартиру в Санкт-Петербурге за 165 миллионов. Теперь же родственниц балерины, по ее словам, интересует недвижимость, в которой сейчас живет отец Насти, информирует СтарХит.

«Мама уже спрашивает, что будет с папиной квартирой, если он уйдет. Но я позволю жить в этой квартире семье тех людей, которые шесть лет за папой ухаживали. Маме и дочери кажется, что все, что принадлежит мне, включая мою корону, должно принадлежать и им. Но это не так», — заявила Анастасия в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка рассказала о состоянии своего отца Юрия Волочкова — чемпиона СССР по настольному теннису и заслуженного тренера сборной России. Почти 20 лет назад у него был инсульт.

«Папа уже 18 лет ничего не говорит, правая сторона парализована, он в инвалидной коляске. Хотя сознание полностью сохранено. Я узнала, что папе стало намного хуже, впечатление, что он угасает, поэтому срочно поехала в Петербург. Там плакала, рыдала, потому что папа действительно очень плох».

Анастасия Волочкова разругалась с мамой больше 10 лет назад из-за денег. Когда Анастасия встречалась с миллиардером Сулейманом Керимовым, Тамара Антоновна получала от потенциального зятя подарки. Балерина заявила, что мать выпрашивала презенты.

Якобы даже одну из квартир, что предназначались артистке, Керимов оформил на ее мать