Звезда «Кадетства» в долгах по кредитам

Кирилл Емельянов, звезда сериала «Кадетство» задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам. Об этом пишет

© Соцсети

РИА Новости, которое ознакомилось с данными судебных приставов. «Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)», говорится в деле.

В середине августа 2025 года на Емельянова было возбуждено исполнительное производство.

Общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей – основная часть и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.

27 августа сообщалось, что актер значится в реестре злостных неплательщиков алиментов. В отношении Емельянова, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составил 502 573 рубля.