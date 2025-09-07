Брухунова посоветовала «завалиться» представителям прессы

В последнее время в СМИ и социальных сетях распространилась информация об ухудшении здоровья Евгения Петросяна. Супруга артиста в микроблоге заявила, что слухи о проблемах со здоровьем мужа не соответствуют действительности. Брухунова обрушилась на журналистов, пишет passion.ru.

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея. Мне очень жаль, что находятся помоешники, которые хотят омрачить эту красивую и важную дату. Давайте уважать друг друга, насколько это возможно. Я понимаю, что для грязных журналистов эти слова неведомы. Но может, все-таки поднатужитесь, справитесь?!» — написала Татьяна.

Несколько дней назад сообщалось, что артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

Однако подруга юмориста, певица Ирина Гвоздева, опровергла информацию о плохом самочувствии Петросяна. По ее словам, он действительно обращался к медикам, но в рамках планового осмотра.