Супруга покойного Левкина рассказала мистическую историю

Владимир Левкин, бывший солист группы «На-На», ушел из жизни осенью прошлого года. У артиста остались жена Маруся и дочь Ника.

Вдова музыканта не снимает обручальное кольцо. Чудесным образом к ней вернулось и кольцо Левкина, пишет издание Тhevoicemag.

«С Володиным кольцом произошла такая практически мистическая история. Незадолго до смерти он его потерял, боялся признаться, не говорил об этом. А после его смерти мне позвонил Юрий Лоза и сказал, что обручальное кольцо Володи у него», — рассказала Маруся.

Оказалось, что Владимир потерял кольцо в такси, возвращаясь с концерта. Кольцо передали организаторам, а те — Юрию Лозе.

«Лоза уже позвонил мне после смерти мужа и вернул кольцо. Оно хранится у меня на полочке, на самом видном месте, там, где стоят иконочки и наша фотография совместная», — призналась вдова артиста в эфире программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, бывший солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы.