Анна Седокова о подарках от тайного возлюбленного: «Я просто очень люблю цветы»

Певица Анна Седокова отреагировала на слухи о тайном возлюбленном. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Седокова показала корзины с разноцветными цветами. Певица обратилась к журналистам с просьбой не распространять информацию о вымышленных романах. Поп-исполнительница объяснила, что получила букеты от разных людей.

«Уважаемая пресса, прошу не придумывать мне никакие романы. Это все от разных людей. И я просто очень люблю цветы», — написала Седокова.

17 декабря 2024-го не стало бывшего мужа Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, — в ночь после дня рождения певицы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.