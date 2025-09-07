Бузова рассказала, как справилась со стрессом

Ольга Бузова, которая недавно провела роскошный отпуск в Ницце, вновь отправилась на отдых. Но транспортная компания певицу подвела.

© РИА Новости

Ольга написала в Телеграм-канале:

«Буду сейчас вам жаловаться».

Самолет, на котором летела Бузова, опоздал на пару часов, и она застряла в Стамбуле, пишет «Комсомольская Правда».

«Если вкратце, то я не успела на стыковку по причине задержки моего самолета почти на 2 часа. Авиалинии меня пересадили на рейс на следующий день, ибо туда, куда я лечу, не много рейсов. В итоге мы нашли билеты на сегодня только еще с одной пересадкой. Но по крайней мере уже ночью я буду в месте назначения. Так обидно, когда всего 3 дня на путешествие, и один день просто вылетает», — сообщила Ольга.

К сожалению, добираться пришлось, пересев в эконом-класс, что звезду сильно огорчило. Но она справилась со стрессом, купив себе колечко от Cartier за 230 тысяч рублей.

«Хоть какая-то радость с утра! Теперь уже не все так страшно», — рассказала Бузова.

В 2023 году Бузова сообщила поклонникам, что занялась спонсорством, а именно дала деньги в возведение храма. Она даже записала видео со стройплощадки, выражая гордость за свой «сильный вклад». О какой именно сумме тогда шла речь, неизвестно.

Однако спустя два года в соцсети певицы больше не появилась ни одного упоминания храма. Выяснилось, что Ольга перестала давать деньги на строительство.