Повалий рассказала, что ей угрожали убийством

Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека». Певица, которая сейчас живет в России, рассказала, что в какой-то миг лишилась всего, что имела, от нее отвернулись друзья, а единственный сын назвал предательницей.

Повод – Таисия предпочла жить в России, а позже забрала и свою пожилую маму.

Сын принял решение оставить мать и улетел на родину, с тех пор они не виделись.

Народная артистка Украины трогательно высказалась о России

Когда Таисия Повалий решила высказать свою гражданскую позицию, то ее завалили угрозами, пишет СтарХит.

«Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, боготворят, а потом в один момент ты просто оказалась предательницей. Мне даже угрожали. Угрожали прийти домой и убить всех. Это было страшно», — вспомнила звезда.

В доме Таисии после ее отъезда в Россию был обыск. Певица лишилась всех своих документов, договоров на песни, была арестована вся ее недвижимость. Теперь артистке пришлось начинать жизнь с нуля.

Повалий смогла заново выстроить карьеру и наладить жизнь. Однако отношения с сыном остаются напряженными. Так, на юбилей мамы в своих соцсетях Денис прислал страшные слова «с юбилеем трижды предательницу», что очень расстроило мать.

Сейчас артистка постоянно проживает в Подмосковье и продолжает свою творческую деятельность.