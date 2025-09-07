Шаляпин рассказал, что будет делать, чтобы «не потерять товарный вид»

Шаляпин стал героем шоу «Натальная карта». Астролог Олеся Иванченко подчеркнула, что дата рождения артиста указывает на человека с яркой и привлекательной внешностью. Об этом пишет СтарХит.

«Прохор красавчик, что говорить. Породистый мужик, пока не заговорит. Думаю, внешность для тебя очень важна, и стать менее красивым — твой самый ужасный кошмар», — сделала вывод Олеся.

Шаляпин же признался, что уже подумывает о кардинальных переменах во внешности.

«Да. Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы… Нет, старости я не боюсь. Чего бояться? Я боюсь потерять товарный вид. Решился ли на операцию? По осени думаю сделать. Но чуть-чуть оттягиваю время, ребят. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…» — заявил Прохор.

Ранее Шаляпин вступился за задержанную с запрещенными веществами Аглаю Тарасову. Певец считает, что, что, на его взгляд, Тарасова совершила ошибку, не представляющую угрозы для окружающих. Он надеется, что правоохранительные органы ограничатся условным наказанием или общественными работами.