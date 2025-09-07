Батрутдинова заставили оплатить коммуналку через суд

Суд взыскал с известного российского комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении редакции.

Речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее рассказывал, что живет в Печатниках.

Известно, что судебный иск в отношении артиста поступил 12 августа. И уже спустя неделю, 18 августа, был удовлетворен.

Ранее Тимур Батрутдинов рассказал о флирте с внучкой первого президента Узбекистана в реалити-шоу «Мастер игры». Комик не стал скрывать, что его впечатлила Мариам Тилляева, и он положил на нее глаз. Кроме того, Тимур был уверен, что его чувства взаимны, но в итоге девушка его отвергла.