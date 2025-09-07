Невеста Лепса показала, как начинается ее утро

Аврора Киба в микроблоге рассказала, что в первый выходной сентября проснулась от аромата 15 тысяч и одной розы, которые подарил ей Лепс.

«Утро начинается не с кофе», — написала поделилась Аврора.

Как пишут runews24, цветы могут стоить около 8 миллионов рублей, не учитывая расходы на упаковку и доставку

Фолловеры по-разному отреагировали на пост Авроры. Кто-то восхищался дорогостоящим романтическим презентом, кто-то счел траты неуместными и непрактичными.

Ранее Григорий Лепс признался, что ему пришлось отложить свадьбу с Авророй Кибой. На сегодняшний день певцу не хватает денежных средств для организации торжества. Как выяснилось, артист вложил «сотни миллионов» в ресторанный бизнес — совсем скоро у него откроется заведение в центре Москвы.