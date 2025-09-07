Александру Панкратову-Черному медики поставили жесткий запрет на курение. У 76-летнего актера хронический бронхит, а также серьезные проблемы с легкими. Правда, полностью бросить курить он пока не смог, поскольку сильно зависим – курит с 14 лет.

Супруга Панкратова-Черного сообщила журналистам, что он сократил потребление сигарет примерно в два раза, информирует Телеграм-канал Mash.

За что Панкратова-Черного сняли с рейса

Ранее актер Александр Панкратов-Черный удивил неожиданным заявлением о своей жизни. В беседе с 360.ru звезда фильма «Жестокий романс» рассказал, что много лет назад во время съемок под Киевом на него было совершено покушение.