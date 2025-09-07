Певицу Ани Лорак назвали посмешищем из-за амулетов мужа Исаака Виджраку

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, стала посмешищем из-за мужа Исаака Виджраку. Избранник исполнительницы хита «Зеркала» пользуется именем знаменитой жены, чтобы дарить свои амулеты звездам-шоу бизнеса ради пиара своего бизнеса.

Как рассказал источник Telegram-канала «Свита короля», Исаак имеет испанское происхождение и не владеет русским языком, поэтому просит Ани Лорак быть его переводчиком.

«Каролина уже похожа на помощницу продавца в сувенирной лавке. Ну это смешно. Все терпят этого Исаака только из уважения к ней, а он этим пользуется», - сказал собеседник канала, добавив, что кто-нибудь из коллег артистки может не выдержать и высказать все, что думает при очередной встрече с Исааком.

Напомним, Ани Лорак вышла замуж во второй раз в Испании в сентябре 2024 года. Ее избранником стал 48-летний испанец Исаак Виджраку. До встречи с певицей он работал велнес-экспертом, инструктором по йоге и занимался авторскими оздоровительными программами.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак занялась активным продвижением ювелирного бизнеса мужа. В личном блоге артистка пытается заинтересовать россиян магическими украшениями. Вероятно, Ани решила с помощью своей популярности сделать Виджраку успешным предпринимателем.