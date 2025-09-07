Стас Пьеха рассказал, почему открыл реабилитационную клинику

Внук Эдиты Пьехи в молодости сам страдал от пристрастия к запрещенным веществам. Он долго боролся, и все же смог преодолеть зависимость. Тогда певец решил открыть реабилитационный центр, для тех, кто попал в подобную ситуацию. Об этом пишет издание passion.ru.

«Я построил гарант своей трезвости — не может владелец клиники для наркоманов заторчать. Это провал. Это все. Это крах» — рассказал Стас журналистам передачи «Однажды…» на НТВ.

45-летний артист подчеркнул, что хочет исправить свои прошлые ошибки, которые и побудили его к помощи зависимым людям.

«Я понял, что есть большое количество вины внутренней за то, что я кого-то втягивал в употребление. Как будто через то, что я лечу людей и возвращаю к трезвой жизни, я возмещаю ущерб... Не самый прибыльный бизнес, зато это бизнес, в котором я хорошо соображаю, ведь то, как и чем лечить, я узнал на собственном опыте. Для меня это дело не источник заработка, а некое оправдание моего существования на этом свете», — признался певец.

Ранее Пьеха признавался в интервью, что мать недолюбила его в детстве, поскольку воспитывала одна и была сосредоточена на карьере. В подростковом возрасте у артиста появилась зависимость, с которой он смог справиться только через 20 лет.

