Собчак пожаловалась на вранье журналистов

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала враньем новость о том, что она пожаловалась на композитора Игоря Николаева после того, как он потребовал заплатить за использование его песни. Об этом она высказалась в Telegram.

Собчак заявила, что, вопреки утверждениям представителей прессы, она не обвиняла и ни в чем не упрекала Николаева. «Я просто говорю о том, что он единственный человек, который требует с ютуберов даже за семь секунд какие-то деньги. Но мы люди законопослушные, поэтому, конечно, все платим», — объяснила свои слова журналистка.

Она также обратилась к сотрудникам СМИ и спросила, зачем они перевирают ее цитаты.

О том, что Николаев потребовал от нее деньги за использование своей песни, Собчак Аллы Пугачевой, отрывок из которой прозвучал в одном из интервью телеведущей.

«Пришел счет от Игоря Николаева. (...) 150 тысяч рублей», — добавила Собчак. Журналистка указала, что композитор нередко блокирует музыку в мемах, и призвала близких Николаева объяснить ему, что пользователи соцсетей популяризируют его музыку, а не крадут ее.

