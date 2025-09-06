Певица Наталья Подольская сняла сыновей от Преснякова в церкви

Певица Наталья Подольская показала редкое совместное фото сыновей от Владимира Преснякова. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

42-летняя Наталья Подольская снялась сыновей Артемия и Ивана в церкви. Мальчики обнимались на скамейке.

«Между драк», — написала Подольская.

Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Исполнительница рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в певца и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

В феврале Наталья Подольская выложила в личный блог фото и видео, где позировала в купальнике во время отдыха в горах Сочи. Вместе с сыном и сестрой она устроила заплыв в бассейне на открытом воздухе.