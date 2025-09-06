Погребняк рассказала, что подарил ей муж на день рождения сына

Мария Погребняк отметила первый день рождения младшего сына Владимира. Блогер показала в соцсетях как украсила дом шарами и цветами и заказала праздничный торт.

В этот день гости вручали подарки и малышу, и маме, пишет издание passion.ru.

Поздравить мальчика с днем рождения приехала Ольга Бузова, которая является его крестной. Артистка преподнесла Марии огромный букет белых роз, а крестнику — наряды на осень и зиму.

А супруг Игорь Головинский вручил жене сумочку фирмы Chanel за 800 тысяч рублей.

Помимо Вовы у Погребняк еще трое сыновей, которых она родила от бывшего мужа Павла Погребняка. Отец младшего ребенка — ее нынешний супруг бизнесмен Игорь Головинский.