Михайлов предложил внести изменения в школьную программу

Стас Михайлов высказался о том, что, по его мнению, следует включать в школьную программу. Это - академическая музыка и классическая литература потому, что они основа культурного пласта россиян.

«Я всегда говорю, что культурный пласт у нашей страны, у наших людей, такой, что не сравнится с зарубежным», — отметил он.

Певец убежден, что отечественная школа музыки и пения ничем не уступает, а даже превосходит зарубежные, информирует ТАСС.

Михайлов акцентировал внимание на то, что не стоит равняться на иностранных исполнителей, несмотря на их технологическое преимущество.

«Я всегда говорю: "Берите со всего мира то, что лучше". Чем тратить время, чтобы что-то создать, когда уже создали - возьми, пользуйся и дальше двигайся. Но пение и школа наша, она гораздо лучше и не уступает, классика во всем мире наша», - резюмировал народный артист РФ.

