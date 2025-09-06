Долина назвала основной компонент своей диеты

Лариса Долина на телепрограмме «Секрет на миллион» раскрыла секрет своей диеты. Исполнительница, которая на днях будет отмечать 70-летний юбилей, весит 56,5 килограммов.

© РИА Новости

Лера Кудрявцева спросила, как народная артистка ощущает себя перед грядущим 70-летием. Лариса Александровна ответила, что чувствует себя «максимум – на сороковник». А стройность – не счастливая генетика, а результат тяжелой работы над собой. В семье Долиной все женщины были очень полными и у нее есть склонность к полноте. Так что приходится строго следить за весом. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Ранее певица худела на кефирной диете, которая длится 8 дней. Сейчас она раз в год сдает анализ крови на 120 компонентов, который показывает, какие продукты можно есть, а какие – нежелательно.

«Главный продукт в моей жизни – лимон. Каждое утро на протяжении уже многих лет пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока. Каждому рекомендую, это абсолютно правильная история», – рекомендует Лариса Александровна.

Последний прием пищи – в 14.00. Иногда после вечерних мероприятий звезда позволяет себе съесть кусочек бородинского хлеба с сыром. Но в таком случае завтрак отменяется.

Накануне юбилея президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени известную певицу Ларису Долину. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Напомним, что в 2005 году Долина получила орден Почета за большой вклад в развитие музыкального искусства, а в 2018 году — орден Дружбы.