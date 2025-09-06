Психолог раскрыла, почему Аглая Тарасова начала использовать запрещённые вещества

ЧП, которое случилось в жизни актрисы Аглаи Тарасовой, шокировало поклонников и коллег. Девушку задержали при прохождении досмотра в аэропорту Домодедово, так как у неё нашли 0,38 грамма наркотического масла в вейпе. В результате состоялся суд по делу о контрабанде, где Тарасовой назначили наказание в виде запрета определённых действий. Теперь какое-то время ей нельзя будет использовать телефон и ночью надо обязательно быть дома. Даже те, кто знает Аглаю, задаются вопросом, зачем успешной, молодой, здоровой актрисе нужно было, что называться, пускаться во все тяжкие? Звездный психолог озвучила ответ на этот вопрос.

«Начнём с того, что Аглая реально очень успешный человек. И в результате от окружающих, от социума она как бы начинает ловить волну: когда тебя видят, тебя узнают, тебя любят, тебе улыбаются, берут у тебя автограф, ты становишься так называемой звездой. У многих людей, которые испытывают подобные эмоции, приключается звёздная болезнь, не побоюсь этого слова. Конечно, актриса тоже эту звездность ощутила, - рассказала психолог Марианна Абравитова. – И в результате когда ты ощущаешь себя звездой, то немножечко размываются поля адекватности: я уже особенный, я не такой, как все, ко мне должны применяться другие параметры, мне уже можно всё. Даже если меня поймают, я же звезда, я улыбнусь, я дам автографы и пойду дальше со своим чемоданчиком».

Кроме того, в случившемся сыграл роль другой аспект.

«Когда человек принимает запрещённые вещества, под воздействием наркотиков личность начинает деградировать, разрушаться, она становится неадекватной. Ну, и плюс влияет так называемая звёздная болезнь. В результате мы получаем такую картину», - продолжила Абравитова.

Что касается наказания, которое понесла актриса, по мнению эксперта, Аглае ещё сильно повезло. Главное, чтобы мягкий приговор не усугубил ситуацию.

