Путин наградил орденами Лепса и Долину

Илья Родин

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени известную певицу Ларису Долину. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что Долина награждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В рамках этого же указа певец Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе) награжден орденом Дружбы, а поэт Юрий Энтин — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Напомним, что в 2005 году Долина получила орден Почёта за большой вклад в развитие музыкального искусства, а в 2018 году — орден Дружбы, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Григорий Лепс был в 2017 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии культуры и медалью «Участнику военной операции в Сирии».

