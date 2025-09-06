Эксперт подсчитал потенциальные потери Тарасовой от задержания

Илья Русяев, юрист, считает, что задержание актрисы Аглаи Тарасовой может обойтись ей в сумму до 40 миллионов рублей.

Запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) при ограничении передвижения и связи, наложенный на Тарасову, перекрывает рабочий процесс. Артистка не сможет выполнить свои договорные обязательства, пишут news.ru.

«С 12 сентября у Тарасовой подписаны контракты сразу на три картины. При рыночных ставках от 200 тысяч до 1 миллиона рублей за съемочный день и предполагаемом простое около 35–40 смен убытки по гонорарам составят от 7 до 40 миллионов рублей. Таким образом, ситуация обернется для нее не просто риском наказания по статье о контрабанде наркотиков, но и комплексом финансовых и профессиональных последствий, которые могут измеряться десятками миллионов рублей и долгосрочными репутационными издержками», - заявил Русяев.

Актриса Аглая Тарасова заявила о своей большой ошибке

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.